Fransa'da Seçmeli Arapça Dersi Tartışması

PARİS (AA) – Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde yer alan Six-Fours-Les-Plages kasabasının Belediye Başkanı Jean-Sebastien Vialatte'ın, seçmeli Arapça dersi verilen ilkokula polis göndermesi ülkede geniş yankı uyandırdı.



Aynı zamanda sağcı Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili olan Vialatte'ın, bu derslere olan itirazını göstermek için ilkokula iki kez belediye polisi göndermesi bölge valiliğince idari mahkemeye taşındı.



İdari mahkeme aldığı gerekçeli kararda, polislerin, "seçmeli Arapça dersini engellemediğine ve müdahalede bulunmadığına" hükmetti ve Belediye Başkanı Vialatte'ın aleyhine bir karar vermedi.



Mahkeme, Vialatte'ın seçmeli kurslara olan itirazını açıklamayla gösterme hakkı olduğunu, derslerin engellendiğini gösteren fiziki bir eylemin gerçekleşmediğini bildirdi.





Belediye Başkanı Vialette mahkeme kararının ardından LCI televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ilkokulda seçmeli Arapça dil dersi verilmesine karşı olduğunu yineledi.



Seçmeli dersleri veren kişilerin ücretlerinin Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmadığını belirten Belediye Başkanı, bu öğretmenler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, bunun da güvenlik sorunu doğurduğunu ileri sürdü.



Seçmeli Arapça derslerini veren öğretmenin ise artık okula gelmediği bildirildi.



Fransa'da Eğitim Bakanlığı kararı uyarınca, talep gelmesi halinde, okul saatleri dışında seçmeli olarak yabancı kökenli talebelerin kendi dillerini öğrenmek için ders almasına imkan tanınıyor.