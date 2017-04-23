Fransa'da Seçimlere 'Politik Maskaralık' Diyenler Sokağa İndi





Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arefesinde başkent Paris sokakları eylemlere sahne oldu.



Sendika ve sivil toplum örgütlerinin çağrısına kulak veren yaklaşık 2 bin kişi, cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerini protesto etti.



Seçim sürecini "politik maskaralık" olarak gören göstericiler, siyasilerin, düşük gelirli kesimin sorunlarına odaklanmasını talep etti. "Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın sosyal hakların korunmasının sokakların elinde olduğu" mesajı verildi.



Eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi. Yüzleri maskeli gençlerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı.



Eylemciler kendilerine atılan göz yaşartıcı bombaları güvenlik güçlerine geri fırlattı. Bazıları sert cisimlerle bankalara saldırdı.



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