Fransa'da Seçim Haftası

Fransa'da 23 Nisan Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için radikal sol aday Jean-Luc Mélenchon'un da aralarında olduğu 4 adayın da seçilme şansları bulunuyor. Radikal sol programıyla tanınan Sosyalist Parti (PS) iktidarından umudunu kesen çoğu sol kesimin umudu haline gelen "Boyun Eğmeyen Fransa" adlı hareketin adayı Jean-Luc Mélenchon, ilk tur için 4 şanslı aday arasında gösteriliyor. Son haftalarda oy oranı giderek yükselen Mélenchon, Ifop-Fiducial tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasında, oy oranını yüzde 18.5'a yükseltmiş olduğuna dikkat çekiliyor. Önceki kamuoyu araştırmasına göre oylarını 2.5 puan arttıran Mélenchon, aşırı sağcı Marine Le Pen, merkez-liberal aday Emmanuel Macron ve sağcı François Fillon'la neredeyse başa baş gittiği belirtiliyor.



Aşırı sağın lideri Marine Le Pen, son kamuoyu araştırmasına göre geçen aya kadar yüzde 27 oranında seyreden oyları yüzde 23.5 seviyelerine gerilerken, Emmanuel Macron yüzde 22.5, eşi ve çocuklarının karıştığı skandallarla anılan François Fillon ise yüzde 19 oy oranına sahip.



Jean-Luc Mélenchon'la birlikte dar gelirli kesimlere hitap etme iddiasında bir görünüm veren PS adayı Benoit Hamon'a oy verecek seçmenlerin önemli kısmının kararsız oluşu da Mélenchon'un şansını arttırıyor.



Varlığıyla yokluğu fark edilemeyen Sosyalist Parti adayı Hamon'un son kamuoyu araştırmasındaki oy oranı yüzde 8.5'e kadar düşmüş durumda. Hamon'a oy vereceğini söyleyenlerin sadece yüzde 55'i kararını değiştirmeyeceğini ifade ediyor. Jean-Luc Mélenchon'un seçilme şansı olan diğer üç adaya yakın oy oranına ulaşmış olması diğer sol adaylara oy vermeyi düşünen seçmenlerin oylarını alabileceği ihtimalini arttırıyor. Melenchon'un ikinci tura kalması halinde aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı kazanma şansı da bulunduğu vurgulanıyor.



(Tansu Sarıtaylı / İHA)