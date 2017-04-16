Fransa'da Seçim Güvenliği 50 Bin Personelle Sağlanacak

Fransa'da gelecek pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu kapsamında 50 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak. Fransa'da gelecek pazar yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 47 milyon kişi sandık başına gidecek. Fransa içi ve Fransa'nın deniz aşırı topraklarında yaşayan seçmenler, 67 bin seçim merkezinde oy kullanılabilecek. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede hala devam eden terör saldırısı endişesinden dolayı yoğun güvenlik önlemi alınacağını açıkladı. Ülkede pazar günleri yayınlanan Le Journal du Dimanche gazetesinde yer verilen Fransa İçişleri Bakanı Matthias Feki'nin açıklamasına göre, 23 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ilk seçiminde 50 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak. İçişleri Bakanı Fekl, ülkedeki terör tehdidinin hala devam ettiğini kaydederek, alınan sıkı güvenlik önlemlerinin seçim vesilesiyle daha da arttırıldığına dikkat çekti. Fransa'da geçen ay terörist saldırısı hazırlığında olan 19 kişinin adli merciler tarafından tutuklandığını belirten Fekl, "Bize gelen her türlü ihbar ve tehdit sıkı bir şekilde incelenip değerlendiriliyor" dedi.



(Tansu Sarıtaylı / İHA)