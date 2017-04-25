Fransa'da Sağ ve Sol Le Pen'e Karşı Birleşti





Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda elenen iki büyük partinin adayı ikinci turda Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in karşısında olacaklarını duyurdu.



Cumhuriyetçi François Fillon'un ardından partisi de isim vermeden Emmanuel Macron'a destek vereceklerini duyurdu: "Bizim siyasi ailemiz Marine Le Pen'in yenilgiye uğratılması düşüncesi konusunda hemfikir. Le Pen'in yenilmesiyle Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısı opsiyonundan başka seçecek kalmıyor. Ancak bütün düşüncelere saygı gösterme adına onun adını söylemiyoruz."



Seçimde büyük kan kaybeden Sosyalist Parti Macron'un seçilmesi için kampanya yürüteceklerini açıkladı: "Dört milyon broşür basıldı, yüzbinlerce poster basıldı. Bunlar Fransa'nın her yerine asılacak. Fransa genelinde siyasilerimiz ve aktivistlerimiz kapı kapı gezecek. Çünkü Fransa'nın ruhunu kaybetmesine izin vermeyiz."



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da seçimlerin ikinci turunda Emmanuel Macron'a oy vereceğini ilan etti.



39 yaşındaki Macron kazanırsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak.



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