Fransa'da Portekizli Yolcuları Taşıyan Otobüs Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü





Fransa'nın Soane-et-Loire vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Portekizli yolcuları İsviçre'ye götüren otobüsün Charolles kenti yakınlarında buzlanma nedeniyle şarampole yuvalandığı bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan Macon savcılığı soğuk havadan dolayı yollarda oluşan buzlanmaya dikkat çekti:



"Kazanın nedeniyle ilgili kesin konuşmak için henüz erken, şu an üzerinde çalışıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla sürücü kaygan zeminde kontrolünü kaybetmiş. Sabah yollarda buzlanma vardı. Soruşturmayı tamamlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var."



Yerel saatle 04: 30 sularında kaza yapan araçta 32 kişi bulunuyordu.



Olayın yaşandığı (RN) 79 numaralı otoyol daha önce de benzer ölümcül kazalarla gündeme gelmişti.



Aynı otoyolda 29 Mart 2016'da meydana gelen trafik kazasında 12 Portekiz vatandaşı yaşamını yitirmişti.



#RCEA : 4 morts et 27 blessés dans un #accident de bus près de #Charolles en #SaöneetLoire https: //t.co/5phRlvkbq9 pic.twitter.com/8XQFG5mOwe— France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) 8 Ocak 2017



Auteur: euronews-tr



Tags: yuvarlandı: Portekizli Otobüs kazası şarampole Fransada yolcuları ölü otobüs Fransa taşıyan Gepost: 08 januari 2017