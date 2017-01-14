Fransa'da Polis Sayısı Arttırılıyor





Fransa'da Paris saldırılarının ardından alınan polis sayısının arttırılması yönündeki karar uygulanmaya devam ediyor.



İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun katılımıyla Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda yapılan törende 807 yeni polis hazır bulundu. Böylece geçtiğimiz yıl içerisinde Fransız polisinde yani istihdam edilen polis sayısı 4600'ü buldu.



13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te düzenlenen terör eylemleri sonrasında Cumhurbaşkanı Hollande 5 bin yeni polisin istihdam edileceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Le Roux da bu politikanın sürdürüleceğini ve 5 yıl sonunda 28 bin yeni polisin daha göreve başlayacağını duyurdu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Fransada Polis arttırılıyor polis sayısı Fransa Gepost: 13 januari 2017