Fransa'da Piyasalar Tedirgin
Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi piyasalar, Melenchon'un Avrupa Birliği üyeliğini oylamaya açmak istemesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi piyasalar, Melenchon'un Avrupa Birliği üyeliğini oylamaya açmak istemesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Kaynak: Dunya.com
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