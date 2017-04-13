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Fransa'da Piyasalar Tedirgin
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Fransa'da Piyasalar Tedirgin

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi piyasalar, Melenchon'un Avrupa Birliği üyeliğini oylamaya açmak istemesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Fransa'da Piyasalar Tedirgin

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi piyasalar, Melenchon'un Avrupa Birliği üyeliğini oylamaya açmak istemesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Kaynak: Dunya.com

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