Fransa'da Oyların Tamamı Sayıldı
Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda oyların tamamının sayılmasıyla Macron'un yüzde 24,01 ile ilk sırayı aldığını, Le Pen'in ise yüzde 21,3 oy oranıyla ikinci olduğunu açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda oyların tamamının sayılmasıyla Macron'un yüzde 24,01 ile ilk sırayı aldığını, Le Pen'in ise yüzde 21,3 oy oranıyla ikinci olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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