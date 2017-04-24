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Fransa'da Oyların Tamamı Sayıldı
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Fransa'da Oyların Tamamı Sayıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda oyların tamamının sayılmasıyla Macron'un yüzde 24,01 ile ilk sırayı aldığını, Le Pen'in ise yüzde 21,3 oy oranıyla ikinci olduğunu açıkladı.

Fransa'da Oyların Tamamı Sayıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda oyların tamamının sayılmasıyla Macron'un yüzde 24,01 ile ilk sırayı aldığını, Le Pen'in ise yüzde 21,3 oy oranıyla ikinci olduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Fransa, Le Pen, Mac