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Fransa'da Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor
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Fransa'da Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Fransa genelinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.

Fransa'da Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Fransa genelinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor. Öğlen saatleri itibari ile seçmenlerin yüzde 29'u oy kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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