Fransa'da Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor
Fransa genelinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.
Fransa genelinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor. Öğlen saatleri itibari ile seçmenlerin yüzde 29'u oy kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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