Fransa'da Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Fransa genelinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.



Oyunu ilk kullanan Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Dupont-Aignan oldu. Cumhurbaşkanı François Hollande oyunu seçim sandığının bulunduğu Tulle şehrinde kullandı.



Fransa'da yaşanan son terör olayından sonra ve cumhurbaşkanlığı adaylarına gönderilen tehtidler neticesinde her Cumhurbaşkanı adayı yaklaşık 12 yakın koruma polisi tarafından korunuyor ve emniyet kuvvetleri en üst alarm seviyesinde hareket ediyor.



Fransa'da kullanılan oy pusulalarında her hangi bir damga yada mühür bulunmuyor, her vatandaşa 1 zarf ve asay sayısı kadar adayların isimlerinin yazılı olduğu A4 kağıdının dörtte biri kadar oy pusulaları veriliyor, bunlarla oy kullanma bölümüne geçen vatandaş oy kullanmak istediği adayın isminin yazılı olduğu pusulayı zarfa koyuyor ve oyunu sandığa atıyor.



Fransa 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 aday yarışıyor.



İki turlu olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur bugün en fazla oyu almayı başaran iki aday arasında önünüzdeki pazar günü yapılacak.



Aşırı milliyetçi ve ırkçı parti Front National adayı Marinne Le Pen'in ikinci tura kalma ihtimaline kesin gözü ile bakılırken diğer adayın kim olacağı Emanuel Macron, Benoit Hamon, Jean Luc Melanchon ve François Fillon arasındaki yarıştan sonra belli olacak.



Genel olarak Fransa'da oy kullanma yüzdesi %50 civarlarında olması bekleniyor. 47 milyon seçmen sandık başına çağırılıyor



Öğlen saatleri itibari ile listelerde yazılı seçmenlerin %29 u oy kullandı.



