Fransa'da Oy Pusulalarının Seçmenlere Dağıtımına Başlandı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna son 3 gün kala oy pusulalarının seçmenlere dağıtımına başlandı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere oy pusuluları dağıtılmaya başlandı. Oy verme işleminde seçmenler ister evlerinden getirdikleri oy pusulasını, isterlerse sandık başında bulunan pusulalar ile oyunu kullanabiliyor.



Seçmenler kabine girmeden önce oyunu evden getirmediği takdirde hangi adayı seçtiğini belli etmemek için tüm adayların pusulasını almak zorunda. Kabin içerisinde seçmen istediği adayın pusulasını zarfa koyup diğerlerini orada bulunan çöpe atıyor. Sandık başında da yine özel bir sistem her atılan zarfın sayısını kaydediyor. Sandıktaki zarf girişinde bulunan mekanik "kapı" sistemi açılıp kapandıkça üzerinde bulunan sayı artıyor. Oy kullanma işlemi bittiğinde sandıkta ne kadar oy olduğu yazıyor, bu şekilde sandık ve oy güvenliği sağlanıyor.



Sandığa gidemeyecek seçmenler belge imzalayıp karakoldan onaylattırarak aynı şehirde kayıtlı başka bir seçmene oyunu kullandırabiliyor.



Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 7 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci turdan önce turu geçebilen iki adayın pusulası yine posta yolu ile seçmenlere ulaştırılacak.



(Özlem Kaplan /İHA)