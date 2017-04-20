Fransa'da Oy Pusulaları Seçmenlere Dağıtılmaya Başlandı

Türkiye ,tarihinin en önemli referandumunu geride bıraktı. Ancak seçimin yankıları ve tartışmaları bitmedi. Sandık başındaki görevlilerden bazılarının zarf ve pusulalara mühür basmaması nedeniyle, muhalefet referandumun iptal edilmesini istedi. YSK bu talebi reddetse de, CHP şansını AİHM'de deneyeceğini açıkladı.

FRANSIZLAR OY PUSULALARINI DAĞITTI

Türkiye'deki seçimden bir hafta sonra, yani bu pazar Fransızlar da seçime gidiyor. 2015 Kasım ayından bu yana yaklaşık bir buçuk yıldır OHAL'in devam ettiği Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu bu pazar gerçekleştirilecek. Seçime son 3 gün kala oy pusulalarının seçmenlere dağıtımına başlandı.

MÜHÜR DERDİ YOK

Üzerinde mühür bulunmayan pusulalarla birlikte, adayların özgeçmişini ve vaatlerini içeren buroşürler de seçmenlere devlet tarafından dağıtıldı. Oy verme işleminde seçmenler ister evlerinden getirdikleri oy pusulasını, isterlerse sandık başında bulunan pusulalar ile oyunu kullanabiliyor.

OY VERMEDİĞİ ADAYLARI ÇÖPE ATACAK

Seçmenler kabine girmeden önce oyunu evden getirmediği takdirde hangi adayı seçtiğini belli etmemek için tüm adayların pusulasını almak zorunda. Kabin içerisinde seçmen istediği adayın pusulasını zarfa koyup diğerlerini orada bulunan çöpe atıyor.

ZARFLARI SANDIK OTOMATİK OLARAK SAYIYOR

Sandık başında da yine özel bir sistem her atılan zarfın sayısını kaydediyor. Sandıktaki zarf girişinde bulunan mekanik "kapı" sistemi açılıp kapandıkça üzerinde bulunan sayı artıyor. Oy kullanma işlemi bittiğinde sandıkta ne kadar oy olduğu yazıyor, bu şekilde sandık ve oy güvenliği sağlanıyor.

İSTEYEN İSTEDİĞİ YERDE OY KULLANABİLİR

Sandığa gidemeyecek seçmenler belge imzalayıp karakoldan onaylattırarak aynı şehirde kayıtlı başka bir seçmene oyunu kullandırabiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 7 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci turdan önce turu geçebilen iki adayın pusulası yine posta yolu ile seçmenlere ulaştırılacak.