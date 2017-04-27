Fransa'da Öğrencilerden Le Pen ve Macron'a Protesto
Fransa’nın başkenti Paris ve Rennes kentinde öğrenciler, ikinci tura çıkan cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron’u protesto etti.
Fransa'nın başkenti Paris ve Rennes kentinde öğrenciler, ikinci tura çıkan cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'u protesto etti.
Fransa'da öğrenciler bugün cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'u protesto etti. Öğrenciler, Macron'a karşı "antikapitalist" ve Le Pen'e karşı "antifaşist" sloganları attı. Fransa'nın başkenti Paris'te ve Rennes kentinde düzenlenen protestolarda polis, cam ve sis bombası atan öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. Fransa'nın geneline yayılmaya başlayan eylemler, ikinci tura çıkan iki adayın da temsil sorununu gündeme getirdi. - PARİS