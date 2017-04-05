Fransa'da Nice Saldırısıyla İlgili "Güvenlik Açığı" Soruşturması

Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin "güvenlik açığı" soruşturması başlatıldı.



Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz 2016 tarihinde 86 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısına ilişkin "güvenlik açığı" soruşturması başlatıldı. Soruşturma, terör saldırısında 4 yaşındaki oğullarının kaybeden ailenin şikayette bulunması üzerine açıldı. Ailenin soruşturma talebine karşı 19 Ocak'ta, "hiçbir suç unsuru bulunmayacağı" sebebiyle takipsizlik kararı veren savcı daha sonra ailenin müracaatları sonucu kararını tekrar gözden geçirip talebi "meşru" bulduğunu ve soruşturma başlattığını duyurdu.



Nice savcısı Jean-Michel Pretre yaptığı açıklamada, "güvenlik açığı" soruşturmasının başlatıldığını, o tarihte açık bir şekilde güvenlik açığının olduğunu ifade etti.



Nice Yüksek Mahkemesi, soruşturma sorumlusu olarak iki hakimi görevlendirdi. - PARİS