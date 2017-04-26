Fransa'da Müslüman Çocuklara Hakaret Eden Belediye Başkanı Para Cezasına Çarptırıldı

Fransa'nın Beziers kenti belediye başkanı Robert Menard, Müslüman çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.



Fransız aşırı sağcı parti Belediye başkanı Robert Ménard, Belediye başkanlığını yürüttüğü Beziers kentinde yaşayan yabancı Müslüman çocuklara yönelik söyleminden dolayı mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Menard'ın, Beziers kentindeki okullarda çok fazla Müslüman çocuğun olduğunu ve Müslüman çocuklara karşı nefret ve kin içeren sözlemesi üzerine mahkeme 2 bin euro para cezası ödemeye mahkum etti.



Davaya Bakan ceza mahkemesi ayrıca içlerinde LICRA, MRAP, İnsan Hakları Ligi, SOS gibi ırkçılıkla mücadele kuruluşlarının Belediye başkanı hakkında açtıkları davanın masrafları için bin euro, ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara da sembolik olarak bir euro para ödemesi kararını aldı. Savcı, çocukları milli topluma bir yük olarak tanımlayan belediye başkanı Robert Menardan bin 800 euro para cezası ödemesi talebinde bulunmuştu. Robert Ménard'in avukatı ceza mahkemesinin kararını "düşünce özgürlüğüne verilmiş bir nevi ölüm cezasıdır" dedi ve mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.



Robert Menard'a, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'da yayınladığı ileti üzerine dava açılmıştı.İletinin içeriğinde"Okullar açıldı. Büyük değişimi görmek için en çarpıcı kanıt eski sınıf fotoğraflarına bakmak yeter" ifadeleri yer alıyordu. Robert Menard, ayrıca 5 Eylül 2016 tarihindeLCI haber kanalı televizyonunda "Başkanı olduğum şehrin bir sınıfında, çocukların yüzde 91'i Müslüman, bu da açıkçası bir sorun"demişti. Ayrıca Robert Menard, Fransa yasalarına göre, halkı "ayrımcılığa ve düşmanlığa tahrik" etmesi suçundan, 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir. - PARİS