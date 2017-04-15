Fransa'da Milletvekili Genel Seçimlerine Doğru

Fransa'da Türklerin ve yabancıların siyasete katılmasını teşvik etmek için kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ), haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimleri için start verdi.



Strazburg kenti yakınlarındaki Klingenthal'de bir araya gelen PEJ yöneticileri ile adaylarına, partinin hedefi ve seçimlerde izlenecek strateji hakkında eğitim verildi.



PEJ Başkanı Şakir Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fransa genelinden gelen 51 adayımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya gelerek seçim stratejimiz ve seçim kampanyamız hakkında değerlendirme yaptık. İki günlük bir eğitim programı bu ve alanında uzman kişiler tarafından, kampanya nasıl yürütülür, ekipler nasıl organize edilir, çalışmalara nereden başlanır gibi soruların yanıtlarını alacakları bir formasyon veriliyor." dedi.



Genç bir parti olduklarını ve bu nedenle fazlaca ön yargı ile karşılaştıklarını dile getiren Çolak, şu değerlendirmede bulundu:



"Eğitim programımızda 7 ayrı konu üzerinde yoğunlaştık. Fransa'da siyaset ve siyaset tarihi, sağ-sol kavramı, siyasette etik, siyasi yol haritası, seçim harcamaları ve muhasebe gibi konularda adaylarımızı aydınlattık. Adaylarımıza karşılaşabilecekleri sorunlara dair uzman kişilerin görüşleriyle hazırlanan eğitim programının aynı zamanda ve çok faydalı olduğunu gördük."



Çolak, seçimlerde adaylık için resmi başvuru sürecinin salı günü başlayacağını aktararak, "51 adayımız bu eğitime katıldı fakat görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki haftalarda aday sayımızı 75'e çıkaracağımızı sanıyorum." ifadelerini kullandı.



Eşitlik ve adaleti isim olarak benimsemiş bir parti olduklarını vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:



"Adaylarımız seçim kampanyası sürecinde tabii ki ötekileştirilecekler, yabancı kökenli, Türk, Kuzey Afrika kökenli, Müslüman adaylarımıza bu yöndeki tavırlara karşı ne tür tepki vermeleri gerektiği konusunda eğitim veriyoruz. En büyük sıkıntı aslında bu. Geleneksel partiler, Fransa'daki gerçek sıkıntı ve sorunları saklamak amacıyla göçmenleri, yabancıları, Müslümanları, fakirleri başta olmak üzere gerçekle alakası olmayan konuları gündemde tutuyor. Fransa'da siyasetin kalıplarını yıkmak ve sandığa gitmeyen, temsil edilmeyen, edilmediğini düşündüğü için sandığı ve siyaseti protesto eden kesimi yeniden sahaya çekmeyi istiyoruz."



Çolak, Sloganlarının "Sesini Yükselt" olduğunu dile getirerek, "Aslında bu ülkede yaşayan ve sesleri kısık milyonlarca kişinin seslerini birleştirmeleri için PEJ bir fırsat ve onların geçeceği yola biz ışık tutuyoruz. Çünkü sesini yükselten kazanacak." sözlerine yer verdi.