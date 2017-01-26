Fransa'da Merkez Sağın Cumhurbaşkanı Adayı Fillon Eşinin İşinden Dolayı Savcıların Hedefinde





Fransa'da "Le Canard Enchaine" adlı haftalık gazetenin cumhurbaşkanı adayı Francois Fillon'un eşiyle ilgili yayınladığı haber savcılığı harekete geçirdi.



Gazete, merkez sağın adayı, eski Başbakan Fillon'un, eşini yardımcısı olarak gösterip, kamu bütçesinden yaklaşık 600 bin Euro maaş ödediğini açıkladı.



Fransa'da milletvekillerinin akrabalarını yanlarında işe almaları yasak değil ancak Penelope Fillon'un işinin göstermelik olup olmadığı tartışmaların merkezinde bulunuyor.



Bazı milletvekilleri, mecliste çalışan diğer kişilere saygısızlık yapıldığını belirtirken, bazıları Fillon'un eşinin işini gerçekten yaptığını savundu:



"Aileden birini işe alınca, illa işi göstermelik mi olmalı? İnsanlar kendi eşleriyle birlikte çalışmak isteyebilirler. ya da çocukları benzer işleri yapacak yeterlilikte olabilir."



Eşi Penelope Fillon'u yaklaşık 8 yıl yanında çalışıyor gösteren Francois Fillon, iddiaları "kadın düşmanlığı" olarak tanımladı ve soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını istedi.



Penelope Fillon, ön seçim kampanyası boyunca "ev kadını" profiliyle gündeme gelmişti.



Birçok parlamento muhabiri de Penelope Fillon ile meclis çatısı altında karşılaşmadıklarını belirtiyor.



Suçlamaların, cumhurbaşkanlığının en iddialı adayı Francois Fillon'un seçim yarışına ne kadar etki edeceği henüz bilinmiyor.



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