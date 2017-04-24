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Fransa'da Macron ve Le Pen Protestosu
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Fransa'da Macron ve Le Pen Protestosu

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Macron ve Le Pen Protestosu

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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