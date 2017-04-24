Fransa'da Macron ve Le Pen Protestosu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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