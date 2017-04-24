Fransa'da Macron ve Le Pen'e Karşı Protestolar

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını protesto eden göstericilerden 29'u gözaltına alındı.



Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta başkent Paris'in Bastille Meydanı olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerinde çıkan olaylara karışan 29 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, 6'sı polis olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtilerek, bu kişilerin sağlık durumlarının kritik olmadığı vurgulandı.



Emniyet kaynakları, Fransa genelinde 143 kişinin polis tarafından sorgulandığı bilgisini paylaştı. Gösterilerde çok sayıda araç ve işyerinin hasar gördüğü açıklandı.



Dünkü seçimde Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen'in ilk iki sırada yer alması, kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen grupların tepkisine neden olmuştu.



İkinci tura kalamayan aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon taraftarı olan ve kendilerini "faşizm karşıtı" şeklinde ifade eden yüzlerce kişi, Paris'in tarihi meydanlarından Bastille'de, Strazburg, Lyon, Rennes ve Bordeaux şehirlerinde protesto gösterileri düzenlemişti.