Fransa'da Maaş Ortalamaları

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkedeki memur, işçi ve üst düzey yöneticilerin aldığı ortalama aylık maaşlara ilişkin yapılan araştırmayı yayınladı.



2014 yılı temel alınarak yayınlanan araştırmaya göre, memurlar ortalama ayda bin 723 avro, işçiler bin 274, üst düzey yöneticiler ise 3 bin 370 avro maaş alıyor.



Yine aynı araştırma, memur ve işçilerin aldıkları maaşlarda kendi aralarında da ciddi farklılıklar oluştuğunu ortaya koydu.





İşçi ve memurlar arasında 25 yaş grubu altındakilerin, 50 yaş grubu üzerindekilerle arasında maaşlar ortalama 3.4 misli farklılık gösterebiliyor.



Fransa'da memurlar içinde kadın ve erkek çalışanlar arasında da ortalamaya bakıldığında yine önemli maaş farklılıkları bulunuyor.



Kadın memurlar bin 485, erkek memurlar ise ayda ortalama bin 950 avro maaş alıyor.



1999 ve 2009 arasında yılda yüzde 0,7 artan memur maaşları ise 2010'dan itibaren, 2014'e kadar yüzde 1 oranda artış gösterdi.