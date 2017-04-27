Fransa'da Le Pen ve Macron Protestosu

Fransa'da kendilerini "faşizm ve kapitalizm karşıtı" olarak tanımlayan liseli öğrenciler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'i protesto etti.



Başkent Paris'in Republique ve Bastille meydanlarında toplanan ve seçimin ilk turunda yarışan sol görüşlü Jean-Luc Melenchon taraftarı olduğu belirtilen öğrenciler, Le Pen ve Macron aleyhine slogan attı.



"Ne Le Pen, ne de Macron" sloganı atan liselilerin bir diğer eylemi ise Paris'teki liselere girişleri kapatmak oldu. 4 liseyi tamamen bloke eden öğrenciler, 6 liseyi ise kısmen bloke etti. Öğrenciler bir süre sonra blokajı kaldırarak sokak gösterilerine devam etti.



Gösterilerde polisle çatışan liseliler, birçok araca zarar verdi. Paris polisi göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı.



Fransa'nın kuzeyinde bulanan Rennes kentinde de yüzlerce öğrenci, tren garı raylarında toplanarak Le Pen ve Macron'u protesto etti.



Rennes'de göstericilerin polise boya dolu şişeler fırlatması üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı.



Fransa Anayasa Konseyinin cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarına göre, Macron oyların yüzde 24,01'ini, Le Pen yüzde 21,30'unu alarak ikinci tura kaldı. İlk tur sonuçlarının ardından Başbakan Bernard Cazeneuve başta olmak üzere birçok siyasetçi, seçmenleri Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı. İkinci tur 7 Mayıs'ta yapılacak.