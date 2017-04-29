Fransa'da Le Pen ve Macron Karşıtı Protestolar Sürüyor

Fransa'da kendilerini "faşizm ve kapitalizm karşıtı" olarak tanımlayan gençler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'i protesto etti.



Başkent Paris'in 10. bölgesindeki Gare de L'est'e yakın yerde toplanan gençler, yolu trafiğe kapatarak "Ne Le Pen ne de Macron", "Herkes FN'den (Ulusal Cephe) nefret eder" şeklinde sloganlar attı.



Grup, bir süre çatıştığı polisin müdahalesinin ardından dağıldı.



Bordo kentinde de düzenlenen benzer gösteri sırasında, bir polisin üç dişinin kırıldığı bildirildi.



Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen ve Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron karşıtı protestolar hemen hemen her gün yapılıyor.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.