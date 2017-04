Fransa'da Le Pen'in Partisinde "Yahudi Soykırımı" Sarsıntısı

Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesi Ulusal Cephe partisinden istifa etmesi üzerine geçici olarak başkanlığa atanan Jean-François Jalkh, "Yahudi Soykırımı" ile ilgili bazı sözlerinin kamuoyuna yansıması üzerine istifa etmek zorunda kaldı.



Ulusal Cephe partisinin adayı olarak seçimlerin ilk turunu geçen Le Pen'in, ikinci turdaki ittifak arayışları çerçevesinde partisinden istifa etmesi üzerine salı günü partinin başına geçici olarak başkan yardımcılarından Jalkh getirilmişti.



Le Monde gazetesinde çıkan ve 2000 yılında yapılan bir söyleşide, Jalkh'ın "Yahudi Soykırımı"nda kullanıldığı bildirilen gazın türünün o şekilde kullanılmasının mümkün olmadığını iddia etmesi tekrar gündeme gelmişti.



Ulusal Cephe partisinden yapılan açıklamada partinin beş başkan yardımcısından biri olan Steeve Briois'un, Jalkh'ın yerine geçici başkan olarak atandığı bildirildi.



Le Pen, "Yahudi Soykırımı" ile ilgili mesafeli davranmaya çalışmış ve "Yahudi Soykırımı"na "tarihte bir ayrıntı" diyen babası Jean-Marie Le Pen'in de partiden ihraç edilmesini sağlamıştı.



Diğer taraftan Marine Le Pen, kampanya sırasında 1942'de yaklaşık 13 bin Yahudi'nin Paris'ten toplanarak Nazi kamplarına götürülmesinden Fransa'nın değil o dönemdeki hükümetin sorumlu olduğunu dile getirerek başka bir tartışma yaratmıştı.



Bununla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun diğer adayı Emmanuel Macron ise "Yahudi Soykırımı" konusunda çelişkili beyanatları olan Ulusal Cephe partisi üyelerini ve eski lideri Le Pen'i sıkıştırmak için, 1944'te 642 Yahudi'nin Naziler tarafından katledildiği Oradour-sur-Glane kasabasını ziyaret etti.



Kamuoyu yoklamalarında önde görülen Macron ve Le Pen 7 Mayıs'ta ikinci tur oylamada cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi olmak için yarışacaklar.