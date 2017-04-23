Fransa'da Le Pen'in İkinci Tura Kalmasını Protesto Edenler Sokağa Çıktı

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı lider Le Pen ikinci tura kaldı.

Marine Le Pen'in ikinci tura kalması Bastille Meydanı'nda, protesto ediliyor.

Fransız polisi, Bastille Meydanı'nda barikatı zorlayan protestoculara karşı gaz bombası kullanıp eylemcileri dağıtmaya çalışıyor.

Cumartesi gecesi, 'Barikatlar gecesi' adıyla yine eylemler düzenlendi. 2 bin kişinin katıldığı eylem polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.