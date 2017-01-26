Fransa'da Kuş Gribi Tehlikesi - Paris

Fransa'da kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde bir çiftlikte bir grup yeşilbaş ördeğin imha işlemleri başlatıldı.



Val D'Oise Bölgesi Kamu Sağlığını Koruma Merkezinde görevli veteriner Guillaume Chenu, başkent Paris'e 60 km kuzeyinde imha işlemlerinin yapıldığı Arthies köyünde AA muhabirine hastalık için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Chenu, "Hafta başında yeşilbaş türü ördeklerde zayıf da olsa patojenik karakter taşıyan bir grip virüsüne rastladık. Virüsün yayılmasını engellemek için ördeklerde ötenazi işlemlerine başladık." dedi.



Virüsün henüz halk sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturmadığına işaret eden Chenu, "Ördeklerde tespit ettiğimiz grip virüsünün etkisi zayıf ve insanlara bulaşmıyor. Bu virüs türünü devamlı takip etmek gerekiyor. Hastalığın durgun olduğu zamanlar olduğu gibi başka virüslerle bir araya gelerek yayılma riski de taşıyor." diye konuştu.



Grip virüsünün tespit edildiği andan itibaren bölgede sıkı önlemler alındığını vurgulayan Chenuz, "Çiftçilerin grip bulaşan hayvanların bulunduğu kesimlere girişi yasaklandı. Ördeklere köpek ve kedilere yapılan ötenazide kullanılan ilaçlarla müdahale edildi. Ötenazi uygulanan hayvanlar buradan 100 km ötede bir merkezde yakılacak" ifadelerini kullandı.



Fransa Tarım Bakanlığı, ay başında kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon ördek ve kazın imha edilmesini kararlaştırmıştı.



Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da, kuş gribinin mali bilançosunun 80 milyon avroyu bulması bekleniyor. ( Kameraman Emine Urer)