Fransa'da Kuş Gribi Alarmı: 800 Bin Ördek İtlaf Edilecek





Fransa'da kuş gribi vakalarının artması sonucu yaklaşık 800 bin ördek itlaf edilecek.



Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin güney batı bölgesinde yayılan H5N8 virüsünün 89 vakada görüldüğü duyuruldu.



Alınan önlemler kapsamında Gers, Landes ve Hautes-Pyrenees bölgelerindeki ördekler 20 Ocak tarihine kadar itlaf edilecek.



Aynı virüs 26 Kasım'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde yaban ördeklerinde görüldü.



Son ki ayda birçok Avrupa ülkesinde benzer virüs yayıldı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da ilk vakalara rastlandığı duyuruldu.



Avrupa Birliği'nin en büyük kanatlı hayvan üreticisi Fransa'nın güneybatı bölgesinde geçen yıl da salgın yaşanmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: kuş bin 800 ördek alarmı: Hayvan gribi Besin krizi Fransada edilecek Kuş gribi Fransa itlaf Gepost: 05 januari 2017