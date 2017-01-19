Fransa'da Kıran Kırana Pazarlık!

Beşiktaş forvet transferinde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner bugün Fransa'da Lille'li yöneticilerle Eder için pazarlık masasına oturacak. Siyah- Beyazlı yönetim Portekizli yıldız için daha önce önerdiği sezon sonuna kadar kiralama bedelini artırarak 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkaracak. Daha önce Eder'i sezon sonuna kadar kiralamak için 1,5 milyon Euro isteyen Fransız kulübünün yöneticilerinin teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimden özellikle Eder'in alınmasını istemesi nedeniyle Umut Güner'in bu rakamı artırabileceği öğrenildi

UMUT GÜNER TAM YETKİ ALDI



Eder'in yakın çevresine Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyerek, "Beşiktaş yıldızlara sahip iyi bir takım. Lille'de yedek olmak istemiyorum. İstanbul'da kendimi kanıtlayabilirim. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yer alması da bana cazip geliyor" dediği öne sürüldü. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Eder'in transferi için Lille ile yapacağı görüşmelerde tam yetki aldığı gelen bilgiler arasında.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Beşiktaş Eder'i transfer etmek için Fransız ekibi Lille ile pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin bitme ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim