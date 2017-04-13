Fransa'da Kapatılan Cami

Fransa'da olağanüstü hal uyarınca kapatılan caminin imamı olan ve aynı zamanda bir lisede matematik öğretmenliği yapan kişiye, Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma cezası verildi.





Eğitim Bakanlığı, Paris yakınlarındaki Torcy kasabasındaki kapatılan caminin imamlarından biri olan ve yine aynı kasabadaki Jean-Moulin Lisesinde matematik öğretmenliği yapan Abdelali Bouhnik'in, Eğitim Müdürlüğü Disiplin Komisyonunun hazırlayacağı rapora kadar görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.





Bakanlık, öğretmenin eğitim kuruluşunda "başkalarının dinini değiştirme çabası içinde olmakla" suçlandığını bildirdi.





Abdelali Bouhnik ise RTL kanalına yaptığı açıklamada, caminin resmi imamı olmadığını vurguladı ve işiyle dini hiçbir zaman birbirine karıştırmadığını söyledi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Bouhnik, "Ben 25 yıldır kamuda çalışıyorum ve hiçbir zaman sorunum olmadı. Kimsenin özel hayatına karışmadım. Kendi dini vecibelerimi mütevazi bir şekilde yerine getirdim. Hiçbir zaman kendimi imam olarak tanıtmadım. Profesyonel olarak her zaman matematik öğretmeni olarak görev yaptım." dedi.





İçişleri Bakanlığı, önceki gün imamları radikal ideolojiyi ve şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle Paris yakınlarındaki Torcy kasabasındaki camiyi kapatmıştı.





İçişleri Bakanı Matthias Fekl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu cami radikal ideolojinin desteklendiği ve din adına silahlı mücadelenin teşvik edildiği bir yer haline geldi. Bazı vaazlarda, Cumhuriyet yasalarına açıkça düşmanlık yapılırken, yine vaazlarda içlerinde özellikle Şii Müslümanlar ile Museviler gibi bazı dini cemaatlere yönelik kin ve nefret içeren söylemler yapılıyordu." ifadesini kullanmıştı.



Kapatılmayla ilgili valilik genelgesinde, iki imamın, cami cemaati içinde yer alan ve terör hücresi üyesi oldukları şüphesiyle yargılanacak bazı sanıklara destek verdikleri kaydedilmişti.





Fransa'da olağanüstü halin ilanından bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatıldı.



Paris'in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.



Olağanüstü hal, Nice'te geçen yıl 17 Temmuz'da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından uzatılmıştı.