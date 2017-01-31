Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), ülkede İslamofobi içeren eylemlerin geçen yıl önemli ölçüde azaldığını belirtirken, izlenen terörle mücadele politikası yüzünden İslamofobi'nin, Müslümanları etkileyen bir güvenlik sorunu haline dönüştüğü uyarısında bulundu.



Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi 66 sayfadan oluşan 2016 yılı raporunu bugün yayınladı.



Raporda, kayıtlara geçen İslamofobi içeren ayırımcılık, hakaret, sataşma ve saldırı sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35,9 oranında düşerek, 581'e gerilediği bildirildi.



Söz konusu rakam 2015 yılında, toplam sayı 905 olarak kayıtlara geçmişti.



Raporda, "2016 yılında 419 ayırımcılık içeren eylem, 39 sataşma, 98 hakaret, ve dini ibadet yerlerine 25 fiziksel saldırı gerçekleşti" bilgisine yer verildi.



Raporda, İslamofobi içeren eylemlerin geçen yıl önemli ölçüde azalmasına rağmen, "terörle mücadele politikası yüzünden İslamofobi'nin, Müslümanları etkileyen bir güvenlik sorunu haline dönüştüğü" kaydedildi.





Fransa'da terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının sonuçlarına dikkati çekilen raporda, terörle ve radikalleşme ile mücadele edilirken, şüphelilerin fişlenmesi, evlerinin aranması, ev hapsi gibi uygulanan yöntemlerde, "tarafsız suç kriterlerinden uzaklaşmanın İslamofobi'yi artıracağı" uyarısında bulunuldu.





Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor.



Avrupa'da Müslüman nüfus açısından Fransa, ilk sırada yer alıyor.