Fransa'da İslam Vakfı Tartışması

Paris Camisi Rektörü Dhalil Ebubekir, Fransa'da devlet eliyle İslam reformu girişimi kapsamındaki İslam Vakfı'nın kuruluş çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladı.



Ebubekir yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Paris Camisi Federasyonu (FNGMP) olarak Fransa İslam Vakfı'nın kuruluş çalışmalarına iştirak etmeme kararı aldıklarını belirti. Açıklamada, vakfın yapısıyla ilgili Fransa'da yaşayan Müslümanlarla geniş çaplı istişareler yapılmaması eleştirildi.



Dhalil Ebubekir, açıklamasında ayrıca Fransa'da mescid ve camiye sahip tüm Müslüman dernek ve federasyonlara her türlü dini inançlarının kontrol altına alınması girişimine karşı çıkmaları çağrısında bulundu.