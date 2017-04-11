Fransa'da İktidar ve Muhalefet Arasında "Esed Çatlağı"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçilerin, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan'ın bir konferans için Paris'e davet etmesine tepki gösterdi.



Sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yapan Ayrault, "Suriye'de geçen hafta gerçekleşen iğrenç kimyasal saldırının ardından Cumhuriyetçiler Partisi milletvekillerinin Esed'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ı, Paris'teki Rus Kültür Merkezinde düzenlenecek bir konferansa davet etmesi yakışık almaz bir davranış." dedi.



Ana muhalefet partisi üyeleri Thierry Mariani ve Nicolas Dhuicq, Sosan'ı da davet ettikleri "Suriye'de daha uzun süremeyecek dram" konulu konferansı önce Meclis binasında düzenlemek istemiş, tepkiler üzerine bu etkinliğin Paris'te Rus Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar vermişti.



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Eyman Sosan'ın Parlamentoya girişini geçen hafta yasaklamıştı.



Tajani, 10 Nisan'da Parlamentoda düzenlenmek istenen rejim yanlısı Suriye konferansını iptal ederken, konferansa konuşmacı olarak katılacağı açıklanan Sosan'ın Parlamentoya girişine yasak getirmişti.



Bu arada Ayrault, Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Esed ile diyalog önerisine önceki gün yine karşı çıkmıştı.



Şam yönetimi için "alçak rejim" diyen Ayrault, "Esed ile diyalog önerenler haksız ve gerçeği görmüyorlar." ifadesini kullanmıştı.