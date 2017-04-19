Fransa'da İki Terör Şüphelisinin Tutuklanması

Fransa'da seçimlerde terör saldırısı düzenleyeceği şüphesiyle tutuklanan iki kişiden birinin Belçika'da arandığı açıklandı.



Belçika Federal Savcılığı, dün Fransa'da seçimlerde terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Clement B'nin Belçika'da da arandığını açıkladı.



Savcılık, Clement B. isimli şahsın sorgulanmak üzere 2015 sonundan itibaren arandığını ancak şüphelinin izini kaybettirdiğini, bu konuda Fransız ve Belçika makamlarının yakın işbirliği yaptığını kaydetti.



Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da terör saldırısı planladığı iddia edilen iki kişi yakalanmıştı.



Şüpheliler, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle bu sabah tutuklanmıştı.



İki zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirilmişti.