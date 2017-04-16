Fransa'da Halk Oylaması Kutlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında sandıktan "evet" çıkmasını kutladı.



AK Parti'nin Paris Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve AK Parti bayraklarını salladı.



Kutlamada konuşan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Fransa Başkanı Yalçın Şimşek, "Bu bir demokrasi yarışı. Türkiye'deki güzelliği aslında bizler de burada yaşadık. Bir bayram havasında sıkıntısız, çok güzel bir şekilde bu halk oylamasını geçirdik. Bu bizim demokrasiye olan inancımızı gösteriyor." dedi.



Türkiye'de halk oylamasının demokratik bir ortamda geçmesinin, Avrupa'ya verilmiş önemli bir cevap olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Avrupa'nın son aylarda bakanlarımıza, milletvekillerimize göstermiş olduğu tutuma, burada milletimiz büyük bir cevap vermiştir. Onlara büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Hiç kimsenin bize ders vermesine gerek yok." diye konuştu.