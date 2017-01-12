Fransa'da Grip Salgını Nedeniyle Hastaneler Dolup Taşıyor





Fransa'da grip salgını giderek yayılırken hastaneler zor durumda. Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle hastanelere ve sağlık personeline hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.



Fransa Sağlık Bakanı Marisol Touraine ülkedeki tüm hastanelerden acil servislerini hazırlamalarını istedi: "Seferber olmuş durumdayız, bu konuda farkındalık gerekli. Bugün hastaneler zor bir durumla karşı karşıya, hiçbir şekilde bunalmış olamazlar. Biz gerekli önlemleri alırken, söz konusu baskıyla da başa çıkıyoruz."



Ülke genelindeki 850 hastaneden 142'sinin zor durumda olduğu belirtildi. Fransa'da son bir ayda 784 bin kişi grip nedeniyle doktora başvurdu.



İngiliz basınındaki bir haberde ise ülke genelindeki hastane ve bakım evlerindeki sağlık görevlilerinin yoğun mesai saatlerinden dolayı hastalarla yeteri kadar yakından ilgilenmediği ve özellikle yaşlı hastaların bu nedenle mağdur olduğuna yer verildi.



Pat Nicholson adlı bu hastanın açıklamaları da iddiaları doğruluyor: "Çok ama çok korkmuştum. Sadece eve dönmek istedim. Umursamıyorlardı, hiçbir şey yoktu. Yardım istiyorduk ama etmiyorlardı. İnsanların yataktan kalkmaya çalıştığını görüyorsunuz, belli ki rahatsızlar ve onlarla ilgilenen hiç kimse yok."



Söz konusu haberde hastane veya bakım evlerinde günde en az 2 kişinin yetersiz beslenme veya susuzluktan öldüğü öne sürüldü. Ülkedeki dernekler İngiliz hükümetine sağlık alanına eğilmesi çağrısında bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: grip salgını Hava durumu taşıyor Fransada Sağlık Avrupa nedeniyle dolup Finansal Kriz hastaneler Gepost: 12 januari 2017