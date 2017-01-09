Fransa'da Grip Salgını

Fransa'nın Lyon kentinde bir huzurevinde meydana gelen grip salgını sonrası ölümler, salgına karşı uygulanan aşıların etkisi konusundaki şüpheleri gündeme getirdi.



Huzurevinde kalanlardan 13'ü iki hafta içerisinde hayatını kaybederken, bu kişilerden 6'sının salgına karşı aşı yaptırdıkları belirlendi.



Lyon Capitale gazetesinde yer alan haberde, 102 yaşlının kaldığı huzurevinde 41 kişinin grip salgınına karşı aşı olduğu belirtilerek, bazı yaşlıların veya ailelerinin aşı olmayı reddettikleri, bir çok yaşlının ise aşı olmayı engelleyen değişik hastalık veya patolojik sorunları bulunduğu kaydedildi.



Fransa genelinde 290 huzurevi ve 74 klinik ile faaliyet gösteren Korian Huzurevleri Tıbbi Destek Direktörü Paul-Emile Hay'ın gazeteye verdiği bilgilere göre, aşı olan 41 kişiden 6'sı hayatını kaybeden 13 kişi arasında yer alıyor. Hay, 3 Ekim'de başladıkları aşı kampanyasını 21 Aralık'ta sonlandırdıklarını belirterek, "Salgının tüm Fransa gibi huzurevinde de yayılmaya başladığını ve bu şartlarda aşıya devam etmenin bir faydasının olamayacağını düşündüklerini" belirtti.



Fransa Halk Sağlığı'nda görevli uzman doktor Daniel Levy-Bruhl, grip aşısının salgına karşı etkili olması için 15 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Huzurevindeki yaşlıların aşılarını çok önceden olmalarına rağmen hayatlarını kaybetmeleri ise kullanılan aşıların etkili olmadığı sorusunu gündeme getirdi.



Uzmanlar, klasik H1N1 grip virüsünün aksine, Fransa'da bu kış görülen H3N2 virüsünün akciğerlere saldırmadığını, özellikle yaşlı ve hassas bünyelerde çok sayıda düzensizlik ve hastalığa yol açan etkilere neden olduğunu belirtiyor.



Fransa'da 2015 yılında, ortaya çıkan yeni bir virüsün neden olduğu grip salgını yüzünden 18 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu yılki salgının kısa sürede yayıldığı açıklanırken, Sağlık Bakanı Marisol Touraine, virüsün Fransa genelinde etkili olduğunu belirterek, salgına karşı aşı çağrısı yapmıştı.