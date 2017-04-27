Fransa'da Gösteriler Sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te gençler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura çıkan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'u protestolarını ediyor. Geçtiğimiz hafta Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen ve Emmanuel Macron ikinci tura çıkan adaylar olmuştu. 7 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci tura 10 gün kala sosyal medya üzerinden örgütlenen gençler, adayları protesto etmek için Paris sokaklarına akın etti. 800'e yakın genç başkent Paris'te kentin sembolü Cumhuriyet Meydanında "Ne Le Pen ne de Macron" sloganları attı. Gençler, "Ne Marine ne Macron, ne vatan ne patron", "Ulusal Cephe'nin yolunu keselim" yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra Bastille Meydanına yürüyen protestocu gençler, sis bombası atıp boş çöp konteynerleri kırdı. Dağılın uyarısı yapan polise taş ve yabancı madde fırlatan göstericiler biber gazı ile dağıtıldı.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da yapılmış ve Fransa Anayasa Konseyi tarafından yayınlanan resmi sonuçlara göre yüzde 24.01 oy alan Macron ile yüzde 21.3 oy olan Le Pen ikinci tura yükselmişti. Ülkeyi 5 yıllık süreçte yönetecek Cumhurbaşkanı olabilmek için kıyasıya bir yarış içinde olan Le Pen ve Macron, 7 Mayıs'ta seçimin ikinci turu için yarışacak.



(İHA)