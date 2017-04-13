Fransa'da Gardiyanların Eylemi Yayılıyor

Fransa'da cezaevlerinin aşırı yoğunluğu ve çalışma şartlarından şikayet eden gardiyanların protesto gösterileri yayılıyor.



Avrupa'nın en büyük cezaevi olan Fleury-Merogis'te önceki gün başlayan gardiyanların eylemi, Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine sıçradı.



Villepinte cezaevinde görev yapan 60 civarında gardiyanın protesto gösterisi sabah saatlerinde başladı. Cezaevi girişini kapatan gardiyanlar, lastik ve ahşap paletleri yakarak giriş ve çıkışları engelledi.



Cezaevlerinde daha iyi çalışma şartları, aşırı yoğunluğun engellenmesi, şiddet olaylarının önüne geçilmesi için seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten gardiyanlar, yetkililerin tüm çağrılara ve uyarılara sessiz kaldığını savunuyor.



Gardiyanlar, Villepinte cezaevinde kapasitenin iki katı mahkum olduğunu ifade ederek "Cezaevim patlayacak, yüzde 200 yoğunluk", "Gardiyanların şiddete uğraması cezasız kalıyor, bizim gerçeğimiz bu" yazılı pankartlar taşıyarak Fransız milli marşını okudu.



Yetkililere 21 Nisan gününe kadar süre veren sendika yetkilileri, 582 kişilik cezaevinde bin 182 mahkumun kaldığını ve bunun hem güvenlik, hem de insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu açıkladı. Gardiyanlar, aşırı yoğunluk nedeniyle cezaevinde kontrolün sağlanamadığını ve bunun kendilerine şiddet olarak geri döndüğünü savunuyor.



Önceki gün benzer bir eylemi başlatan Fleury-Merogis cezaevi çalışanları, dün akşam aldıkları bir kararla isteklerine olumlu yanıt verilmediği takdirde gösterileri farklı platformlara taşıyacaklarını belirtmişti.