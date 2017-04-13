Fransa'da Gardiyanlar Hapishanenin Girişini Kesti

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinin Villepinte şehrinde bulunan bir hapishanede yaklaşık 60 gardiyan, koğuşların aşırı kalabalık olmasını ve çalışma koşullarını protesto etmek için hapishane girişinin önünü keserek ateş yaktı.



Geçtiğimiz günlerde Fransa'da Paris'e yakın olan Fleury-Mérogis şehrinde cezaevi görevlileri tarafından yapılan protestolardan sonra, Villepinte şehri hapishanesinde, gardiyanlar girişi engelleyerek ateş yaktı.



Cezaevi sorumluları, Mart ayının sonunda cezaevine daha fazla tutuklu alınmayacağını açıklamıştı. Hapishanenin doluluk oranının yüzde 201 rekoruna ulaştığı belirtildi. Cezaevi görevlileri, hücrelerde 3 veya daha fazla kişinin kaldığını, bu durum tutukluların birbirine girmesine ve kavga etmelerine yol açtığını ve koğuşların aşırı yoğunluğundan bazı tutukların yere serilen döşeklerde uyumak mecburiyetinde kaldıklarını açıkladı. Protestocular arasındaki bir gardiyan, "Hapishanenin çalışma koşulları çok zor ve kötü" dedi. İşçi Gücü (FO), Fransız Demokratik Emek Konfederasyonu (CFDT) ve birkaç Fransız sendikası cezaevi çalışma koşullarını protesto etmek için seferberlik çağrısında bulundu. - PARİS