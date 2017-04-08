Fransa'da Fillon'a Unlu Saldırının Faili "Fişli" Çıktı

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir etkinlikte unlu saldırı düzenleyen kişilerden birinin polis tarafından daha önce izlendiği bildirildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, önceki gün Fillon'a un fırlatılarak yapılan saldırı sonrası tutuklanan bir kişinin daha önce Afganistan dahil bazı "hassas ülkelerde" bulunması dolayısıyla "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasına alındığı ancak daha sonra herhangi bir radikalleşme emaresi görülmeyince listeden çıkarıldığı belirtildi.



Fillon'a 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında partililere hitap edeceği Strazburg Sergiler Sarayı'nda iki kişi tarafından unlu saldırı düzenlenmişti.



Cumhurbaşkanı adayı Fillon ve bazı partili yöneticilerinin hafif yaralandığı saldırının ardından iki kişi gözaltına alınmıştı.



Fillon, Fransa'da son dönemde yaygınlaşan "yerli malı kullanma" kampanyasına atıfta bulunarak, "Umuyorum attıkları un Fransa ürünüdür." diyerek saldırıyı geçiştirmişti.



Fransa'da siyasilere un atma şeklinde yapılan protesto gösterisi son dönemde yaygınlaşmıştı. Başbakanlıktan istifa ettikten sonra seçim kampanyası için aralık ayında Strazburg'a gelen Sosyalist Partili eski Başbakan Manuel Valls da aynı şekilde unlu saldırıya uğramıştı.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.