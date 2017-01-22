Fransa'da Eski Kosova Başbakanı Haradinaj'a Destek Gösterisi

Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj için yargılandığı Colmar kentinde destek gösterisi düzenlendi.



Colmar İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisine çoğunluğunu Almanya, İsviçre ve Belçika'dan gelen Kosova kökenli vatandaşların oluşturduğu bin kişi katıldı.



Haradinaj için adaletin gerçekleşmesini talep eden göstericiler Kosova bayrakları ile "Kahramanıma dokunma" yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.



Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan ve halen Kosova'nın Geleceği İçin İttifak Partisinin (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Geçen hafta Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edilen Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.