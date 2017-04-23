Fransa'da Emmanuel Macron ve Marine Le Pen İkinci Tura Kaldı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, ikinci tura Emmanuel Macron ve Marine Le Pen kaldı.
Fransa bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandığa gitti.
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı.
Sonuçlara göre Macron yüzde 23.7, Le Pen ise yüzde 21.7 oy aldı