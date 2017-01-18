Fransa'da Emlakçılardan Irkçı Uygulamalar

PARİS (AA) – Fransa'nın başkenti Paris'te bazı emlak şirketlerinin ev kiralamak isteyen siyahi ve yabancı kişilere karşı ırkçı politika izlediği ortaya çıktı.



France Info Radio kanalının araştırma haberi, ülkede ev kiralamak isteyenlere ayırımcılık yapanlara karşı katı yasaların olmasına rağmen, emlakçıların ev arayan siyahi ve yabancılara yönelik ayırımcı uygulamaları sürdürdüğünü gösterdi.



Radyo kanalında çalışan bir muhabir, Paris'teki 12 emlakçıyla görüşerek evini kiraya vermek isteyen ancak siyahi ve yabancı kiracı istemeyen ev sahibi rolü üstlendi.



Habere göre, muhabirin gizli kamerayla görüştüğü 12 emlakçıdan 6'sının ırkçı ve ayırımcı uygulamalara göz yumduğu görüldü.



Görüntüleri hukukçularla paylaşan radyo kanalı, emlakçılar hakkında adli soruşturma açılabilmesi için yeterli kanıtın ortaya çıktığını belirtti.





Radyo kanalına destek veren hukukçular, emlakçıların genelde, ırkçı ve ayırımcı olduklarına dair kanıt bırakmamak için yazılı belge yerine sözlü olarak bu uygulamayı sürdürdüklerini bildirdi.



Görüntülerde, emlakçılardan birinin kanal muhabiri sözde ev sahibine "Sadece devlet memuru evi kiralayabilir ilanı verelim, böylelikle yabancılar memur olamayacağı için bu isteğiniz yerine getirilmiş olur." şeklinde bir öneri getirdiği ortaya çıktı.





Fransa'da yasalar, ev kiralamak isteyenlere ayırımcılık yapanların üç yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası ile yargılanabilmelerine olanak sağlıyor.