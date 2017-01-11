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Fransa'da Drone Yasağı
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Fransa'da Drone Yasağı
11 Ocak 2017 Çarşamba 10:17
Fransa'da başta Paris olmak üzere drone uçuşlarına getirilen kısıtlamanın alanı genişletildi.
Fransa'da başta Paris olmak üzere drone uçuşlarına getirilen kısıtlamanın alanı genişletildi.
Kaynak:
Dunya.com
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