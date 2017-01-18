Fransa'da doğurganlık oranının son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.



Fransa İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Fransa'da doğurganlık oranında büyük düşüş yaşandı.



Ülkede geçen yıl kadın başına doğurganlık oranı 1,93 çocuk olarak gerçekleşti. Bu oran 1976'dan beri ülkedeki en düşük doğurganlık oranı olarak kayıtlara geçti.



Doğurganlığın en düşük olduğu yaş grubu ise 25-29 yaş grubu olarak belirlendi.



Fransa 2015 yılı itibarıyla 1,96 ortalamayla Avrupa'da en yüksek doğurganlık oranına sahip ülke durumundaydı.



Düşüşün temel nedeni olarak yaşlanan ülke nüfusu gösteriliyor.



2012 yılı verilerine göre ortalama yaşam süresi 82,57 olan Fransa'da, Ocak 2017 itibarıyla nüfusun 66,9 milyon olduğu bildirildi.