Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Doğru

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı François Fillon ve eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda başlatılan ön soruşturma çerçevesinde bugün sorgulandığı bildirildi.





BFM televizyon kanalı adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Ulusal Mali Suçlar Savcılığının, Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon ve eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda başlatılan ön soruşturma çerçevesinde, bugün, ayrı ayrı sorgulandığını duyurdu.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığından geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Fransız Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında ön soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldığı belirtilmişti.



Penelope Fillon, yine eşinin siyasi gücünden faydalanarak, "La Revue des Deux Mondes" isimli edebiyat dergisinde hiç çalışmadan kısa bir süre içinde 100 bin avroya yakın gelir sağlamakla suçlanıyor.



Fillon, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin yasalara aykırı bir iş yapmadığını iddia etmiş ve hakkında dava açılması halinde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını söylemişti.



Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını savunan Fillon, sorgu hakimleri karşısına geçip, söz konusu soruşturmayla ilgili bildiklerini anlatmak istediğini söylemişti.



Fransa'da, geçen haftaya kadar düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, nisan ve mayıs aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerini merkez sağın adayı François Fillon'un açık farkla kazanacağını gösteriyordu.



Söz konusu soruşturmanın ardından düzenlenen araştırmalar ise Fillon'un popülaritesinin önemli ölçüde düştüğünü ortaya koyuyor.