Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Fransa'da aşırı sağın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bu akşam Paris'te düzenlediği seçim toplantısı öncesi bir grup gösterici ile polis arasında arbede çıktı.



Yabancı düşmanlığı ile mücadele eden bir grup, Le Pen'in toplantı yapacağı Zenith salonu önünde bir araya geldi. Sayıları 100'e ulaşan göstericiler, toplantının düzenlendiği salona doğru yürümek isteyince, polisin müdahalesiyle karşılaştı.



Polis, kendisine taş ve molotofkokteyli atan protestocuları, göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı.



Anketler, gelecek hafta düzenlenecek seçimin ilk turunu Le Pen'in ilk iki sırada bitirip, rahatça ikinci tura kalacağını ortaya koyuyor.