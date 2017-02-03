Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimlerine Doğru

Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması seçmenin, geçen haftaya kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen François Fillon'un, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından artık yarıştan çekilmesini istediğini ortaya koydu.



"France info" radyosu tarafından Odoxa kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan ankete göre seçmenin yüzde 61'i, eşi ve iki çocuğu hakkındaki "haksız maaş aldıkları" suçlaması ile ilgili açılan soruşturmanın ardından artık Fillon'un aday olmaması gerektiğine inanıyor.



Anketin diğer ilginç sonucu ise sağcı seçmenin bile yüzde 46'sının ünlü siyasetçinin haksız olduğu görüşünde olması.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillion'un eşinin 8 yıl süreyle Mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğunun Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş aldığı suçlaması üzerine ön soruşturma başlatmıştı.



Savcılığın talimatı üzerine geçen hafta Mecliste arama yapan polis, bugün Senatoya giderek, danışman olarak çalıştığı iddia edilen çocuklarla ilgili belgeleri talep etmişti.