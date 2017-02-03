Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimlerine Doğru

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi ve iki çocuğu hakkındaki "haksız maaş aldıkları" suçlaması ile ilgili soruşturma sürüyor



Ulusal Mali Suçlar Savcılığının talimatıyla polis bugün Senato binasına giderek, 2005 ve 2007 yılları arasında burada "danışman" olarak çalıştığı iddia edilen Fillon'un iki çocuğu ile ilgili belgeleri istedi.



Senato Başkanı Gerard Larcher, yaptığı yazılı açıklamada, savcılık tarafından istenen belgelerin polise teslim edileceğini belirterek, bu belgelerin, Fillon'un Senatoda bir süre danışmanlık yapan çocukları ile ilgili çalışma koşulları ve ödemeleri içerdiğini bildirmişti.



Fillon'un çocukları Marie ve Charles'a 2005 ve 2007 yılları arasında babalarının danışmanı sıfatıyla yaklaşık 84 bin avro ödenmişti.



François Fillon, TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, iki çocuğunun da kendisine senatoda avukat olarak danışmanlık hizmeti verdiğini söylemişti. Ancak, Fransız basını, bu tarihlerde iki çocuğun da avukatlık yapma yetkisine sahip olmadığını, büyük çocuğunun kontrat tarihinin bitişinden 5 ay sonra, küçük çocuğunun ise 4 yıl sonra avukatlık yapmak hakkına sahip olduğunu iddia ediyor.



Fillon ile ilgili diğer önemli iddia ise eşi Penelope Fillon'un, 8 yıl boyunca milletvekili danışmanı sıfatıyla hiç çalışmadan 900 bin avroya yakın maaş aldığı suçlaması.



Savcılığın talimatı üzerine polis, geçen hafta Meclis binasında arama yapmıştı.



Geçen haftaya kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen Fillon'un popülaritesi, eşi ve iki çocuğu hakkında ortaya atılan iddialar üzerine önemli ölçüde düşüş gösterdi.



Canard Enchaine dergisinin iddiaları üzerine Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından ön soruşturma başlatılmıştı. Ön soruşturma, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldı.