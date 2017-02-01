Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimlerine Doğru

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi ve iki çocuğu hakkındaki "haksız yere maaş" ödendiği suçlamalarının ardından kendisinin de bir finans şirketinden danışmanlık ücreti aldığı iddia edildi.



Fransa'da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart haber sitesi, Fillon'un, ulusal ve uluslararası şirketlere finans değerlendirme hizmeti veren Ricol Lasteyrie şirketine 2012 yılından bu yana danışmanlık yaptığını yazdı.



Haber sitesi, Fillon'un, bu görevinden hala istifa etmediğini ve şu ana kadar bu şirketten 200 bin avro civarında danışmanlık ücreti aldığını iddia etti. Mediapart, Fillon'un ayrıca bu şirketin stratejik komitesinde de görev aldığını öne sürdü.



Geçen haftaya kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen Fillon'un popülaritesi, eşi ve iki çocuğu hakkında ortaya atılan iddialar üzerine önemli ölçüde düşüş gösterdi.





Canard Enchaine dergisi, siyasetçinin eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla" 8 yıl boyunca aldığı maaş ve yine bir dergide kendisine haksız yere ödenen paranın toplam miktarının 900 bin avroya ulaştığını iddia etmişti.



Dergi, François Fillon'un iki oğluna ise yine parlamenter danışmanı sıfatıyla toplam 84 bin avro ödendiğini ileri sürmüştü.



Derginin iddiaları üzerine Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından ön soruşturma başlatılmıştı. Ön soruşturma, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldı.





Öte yandan, Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" ile ilgili yapılan ön soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, dün, Ulusal Meclis'e operasyon düzenledi. Fillon ve eşinin de ön soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından önceki gün ifadesi alındı.